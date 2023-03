L'Amministrazione rassicura i genitori degli iscritti alla primaria di via Scansanese

Grosseto: "L’Amministrazione comunale, nelle sue possibilità, porterà a compimento ogni atto finalizzato a garantire il raggiungimento del numero minimo dei bambini della classe prima della scuola elementare di via Scansanese."



Con queste parole il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna intende rassicurare i genitori che hanno scelto di far studiare i propri figli nella scuola di via Scansanese. L’istituto, che fa parte del Comprensivo 1, ha per il momento, tredici nuovi iscritti e potrebbe non raggiungere il numero sufficiente per costituire una nuova classe prima.

Il Comune di Grosseto, insieme alla dirigente scolastica Barbara Bernardini, si sta mobilitando affinché ciò non accada. Per questo il plesso ci tiene a ribadire l'esistenza di un'articolata offerta formativa proposta anche in tempo antimeridiano. Inoltre, ogni anno, la scuola accoglie i figli degli artisti del circo e dei giostrai.

“Stiamo cercando di fare quanto nelle nostre possibilità affinché, a settembre, l’istituto abbia una classe prima numerosa – commenta l’assessore all’Istruzione Angela Amante. Il nostro pensiero va ai genitori che in questo momento stanno avendo dubbi sul da farsi. La collaborazione tra la nostra Amministrazione e la dirigente scolastica è costante e proficua. Ci stiamo impegnando affinché la struttura continui a garantire la presenza sul territorio.”