L'Amministrazione incontra la nuova presidenza dell'Associazione Tutela di Punta Ala

Castiglione della Pescaia: L'Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ha incontrato la nuova presidenza dell'Associazione Tutela di Punta Ala. Un momento di confronto collaborativo con chi il territorio lo vive.



«Essere qui oggi - dichiara Elena Nappi, Sindaco di Castiglione della Pescaia - manifesta la volontà dell'amministrazione comunale di essere presente sul territorio per ascoltare le richieste e trovare insieme soluzioni alle criticità ed alle priorità che vengono evidenziate. Voglio fare i complimenti al nuovo Presidente ed augurare a lui ed a tutti i membri dell’associazione un buon lavoro in stretta collaborazione e condivisione di intenti pubblico-privato che risultano necessari per raggiungere obbiettivi comuni.

Fare segnalazioni sui canali social oggi è facile ma spesso non costruttivo se si vuol davvero migliorare alcune situazioni, o addirittura negativo per il buon nome della frazione stessa».

La priorità dell’Associazione presieduta da Marco Turrina è collaborare insieme alle istituzioni affinché il territorio di Punta Ala mantenga le sue peculiarità ed unicità in termini paesaggistici ed urbanistici, nell’ottica di uno sviluppo che sia sostenibile e di qualità.





«Sono tre le tematiche che vorremmo sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione comunale – ha commentato il presidente dell'Associazione Tutela di Punta Ala, Marco Turrina -. In primo luogo la sicurezza, con un presidio costante di vigilanza sul territorio a garanzia dell'ordine pubblico; la sanità, perché la sicurezza medica è importante per un territorio come Punta Ala dove gravitano tanti turisti soprattutto nel periodo estivo; lo sport, che è un po' il fiore all'occhiello del territorio con tante realtà importanti come la vela, il polo, l'equitazione, il tennis e il golf, che hanno bisogno di essere seguite ed incentivate. A questi aggiungiamo poi il problema dei rifiuti, che grava negativamente sul decoro urbano. Su questi temi chiediamo impegno e attenzione da parte del Comune».

«Le tre "S" (sicurezza, sanità, sport) sottolineate da Turrina nell’incontro - continua Nappi - sono all’attenzione del Comune che lotta non solo a livello locale ma, grazie al network del G20s, cerca un riconoscimento normativo a livello nazionale che dia la possibilità di dare risposte idonee alle richieste dei nostri territori in ogni stagione, soprattutto nel periodo estivo quando la nostra popolazione decuplica».





L'incontro è stato anche l'occasione per celebrare la donazione di un lettino, un armadietto e un carrello per medicinali che l'Associazione ha consegnato agli ambulatori di Punta Ala, frutto di una raccolta fondi benefica in favore del territorio.

«Ringrazio l'Associazione Tutela di Punta Ala – conclude l'assessore al welfare Sandra Mucciarini – per questo gesto che mostra l'attaccamento e l'interesse verso le esigenze del proprio territorio. Si tratta di piccole dotazioni sanitarie, ma necessarie e fondamentali per Punta Ala per garantire un servizio funzionale e all'altezza, non solo per i residenti ma anche per i tanti turisti che ogni anno la scelgono come luogo di vacanza. Sicurezza e salute sono due settori su cui investiamo molto come amministrazione e dobbiamo anche ringraziare tutti quei volontari, le cooperative, le associazioni e gli operatori che ci aiutano con il loro impegno quotidiano».