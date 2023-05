L’Amministrazione comunale si congratula con il nuovo direttivo del Ccn

Presto un nuovo incontro.

Grosseto: L'Amministrazione comunale si congratula con il nuovo direttivo del Centro commerciale naturale, che dopo il suo “congelamento” di quale settimana fa, è pronto a ripartire. La riunione di giovedì 4 maggio ha nominato Agata Renzo, titolare dello storico negozio Madamadorè, nuova presidente del Ccn. Nel direttivo anche Filippo Blanchard, dell'omonimo negozio di via Galileo, Fabio Perin del Caffè Carducci, Francesco Villano del Loft di via Mazzini e Eleonora Corno, direttrice dell'Ottica Ricasoli di via Ricasoli.







Soddisfatto il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna che sottolinea ancora una volta l'efficacia dei tavoli di concertazione come strumento di dialogo tra l'Amministrazione comunale e i commercianti: “La rinnovata apertura dei tavoli di concertazione sta dando i suoi frutti in termini di proposte e di confronto fra noi e gli esercenti. E' obbiettivo comune la valorizzazione del centro storico non solo da un punto di vista commerciale, ma anche nell'ottica di potenziare l'offerta di iniziative per i cittadini e i visitatori. Ringrazio le associazioni di categoria per la disponibilità nel seguire questo percorso condiviso”.

“La ripartenza del Ccn è motivo di grande soddisfazione per la nostra Amministrazione – commenta il vice sindaco e assessore alle Attività produttive Bruno Ceccherini – Già dalla prossima settimana sarà convocato un nuovo tavolo di concertazione con i commercianti e le associazioni che operano sul nostro territorio per pianificare nuove attività di valorizzazione”.

A concludere è l'assessore al Centro storico Fabrizio Rossi: “Siamo certi che il nuovo direttivo saprà operare al meglio – dichiara – accogliendo quelle che saranno le prossime sfide. L'entusiasmo ritrovato testimonia la volontà comune di salvaguardare la bellezza del nostro centro”.