L’Amministrazione comunale presenta lo Sportello unico per l’edilizia

Lunedì 6 febbraio la formazione online. Le pratiche potranno essere presentate solo tramite il portale

Scarlino: Lo sportello unico per l’edilizia, www.sportellotelematico.comune.scarlino.gr.it, è attivo da inizio gennaio e da febbraio tutte le pratiche dovranno essere presentate online.

Il periodo di prova del servizio è terminato e lunedì 6 febbraio alle ore 10, è in programma un corso di formazione online per tutti coloro che utilizzeranno il portale. La pratica edilizia online è completamente sostitutiva rispetto a quella cartacea: questo passaggio al digitale farà risparmiare tempo agli utenti e nel contempo permetterà loro un controllo costante sui suoi sviluppi.

«Lo sportello telematico è lo strumento adatto a un’amministrazione semplice, digitale e moderna perché rispetta i principi di semplificazione, accessibilità e trasparenza amministrativa – spiega l’assessore all’Urbanistica Cesare Spinelli –. Il piano di informatizzazione stabilito dal Governo prevede che i Comuni attivino per i cittadini, le imprese e i professionisti delle procedure digitali per consentire di compilare in modo guidato qualunque istanza online, completare la procedura direttamente su internet, conoscere tutte le informazioni sulla propria pratica e i termini di conclusione del procedimento, effettuare i pagamenti in modalità digitale con PagoPa. La pratica presentata online attraverso lo sportello telematico è completamente sostitutiva di quella in formato cartaceo: questo è possibile poiché il sistema rispetta quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale. L’attivazione dello sportello unico per l’edilizia (Sue) permetterà al Comune di Scarlino di raggiungere rapidamente importanti risultati, in termini di semplificazione dell’interazione tra i cittadini, professionisti e imprese e la pubblica amministrazione, di riduzione dei tempi di attesa, snellimento delle modalità operative interne agli uffici, eliminazione dei documenti cartacei. Il servizio, operativo da inizio gennaio, da lunedì 6 febbraio 2023, entrerà a regime, pertanto le istanze edilizie dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale e le trasmissioni delle pratiche cartacee e via pec saranno dichiarate irricevibili».

Per questo il Comune ha organizzato una formazione online, lunedì 6 febbraio alle ore 10, che sarà trasmessa sulla pagina Facebook del Comune di Scarlino.