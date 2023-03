L'Amministrazione Comunale incontra l'AIPD Grosseto

Grosseto: Questa mattina, in occasione della Giornata Internazionale della Sindrome di Down, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha ricevuto Simonetta Baccetti, presidente della Terza commissione, Valentina Corsetti, presidente della Consulta Comunale per la Disabilità e Sara Restante, presidente di AIPD Grosseto, l'associazione che da anni tutela i diritti delle persone con Sindrome di Down.



L’organizzazione – allo scopo di fornire nozioni e strumenti concreti attraverso cui rapportarsi con persone con disabilità intellettiva – ha ideato un ciclo di incontri gratuiti con attestato finale, guidati da docenti, ricercatori e formatori, rivolti alla comunità e a tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di disabilità.

L’iniziativa, patrocinata dalla Consulta Comunale per le disabilità del nostro Comune, ha già visto un primo percorso formativo di tre appuntamenti, conclusosi nelle scorse settimane. L'ultimo incontro – dal titolo “Disabilità intellettive: dalla ricerca all'intervento” - si terrà giovedì 23 marzo a cura della psicologa Francesca Pulina.