L'Amico e Volontario Mirio Pallotti

Abbiamo avuto il piacere di conoscere e apprezzare Mirio Pallotti all’interno della Pro Loco Lagunare di Orbetello, un’associazione comunale di promozione turistica sempre attiva e impegnata a valorizzare il nostro territorio e il nostro Paese. Mirio si distingue per la sua grande dedizione, precisione, presenza costante e disponibilità ad aiutare il prossimo, contribuendo con entusiasmo alle numerose iniziative organizzate nel settore.

Orbetello: Il suo percorso con la Croce Rossa Italiana è iniziato con il corso di base e di accesso, grazie anche all’interessamento del Delegato di Area Uno, Mauro Pasquarelli, che aveva segnalato l’opportunità di coinvolgerlo anche in ambito CRI. E così è stato: oggi Mirio è uno dei volontari più attivi e stimati, presente quotidianamente presso la sede di Orbetello. Con grande spirito di servizio, si dedica con entusiasmo alle molteplici attività, offrendo il proprio supporto nelle esigenze logistiche, organizzative e nella manutenzione delle strutture.

In particolare, si occupa con cura della gestione delle foresterie, tra cui una concessa in comodato d’uso dal Comune di Orbetello, a cui rinnoviamo i nostri più sentiti ringraziamenti per la sempre disponibile collaborazione. Si impegna anche nella manutenzione dell’autoparco, messo a disposizione della Giunta Municipale, contribuendo così al buon funzionamento delle operazioni quotidiane.

Desideriamo esprimere a Mirio il nostro più sincero ringraziamento per il suo instancabile impegno, la sua passione e il suo spirito di servizio. Buon lavoro con la Croce Rossa Italiana, certo che continuerà a fare la differenza nel nostro territorio.