L’Ambito Maremma Toscana Sud dichiarato “European Community of Sport 2024”

Grosseto: Il Salone d’Onore del CONI a Roma ha ospitato la Cerimonia di Premiazione e consegna delle Ciotole di benemerenza dello sport europeo e della salute. Presente, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Grosseto, l’assessore al Turismo Riccardo Megale, che ha avuto l’onore di ritirare il riconoscimento ufficiale che identifica l’Ambito Maremma Toscana Sud Comunità Europea dello Sport 2024. Una grande festa dello sport, alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò e del presidente ACES Europe e MSP Italia Gian Francesco Lupattelli.





Soddisfatti il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo sport Fabrizio Rossi. “Un riconoscimento che certifica l’impegno, la dedizione e la fruttuosità delle scelte avviate dalla nostra Amministrazione in materia di benessere, salute e agonismo, sempre a misura di cittadino e nel pieno rispetto del nostro territorio.”

“E’ stato un onore ricevere questo premio così importante per la nostra zona – spiega l’assessore Megale – Un risultato su cui abbiamo molto lavorato dotando il nostro Comune di strutture sportive all’avanguardia. Tale riconoscimento testimonia la grande attenzione della nostra Amministrazione nei confronti del territorio e dello sport. Infatti, proprio questa settimana, Grosseto ospiterà un importante meeting con atleti di livello nazionale.”

Presenti anche i Comuni candidati per il 2025 e le Regioni italiane come Piemonte (European Region of Sport 2022), Valle d'Aosta (European Region of Sport 2023), Veneto (candidata European Region of Sport 2024) e Liguria (candidate European Region of Sport 2025).

In qualità di European Capital of Sport, hanno partecipato infine i Comuni di Genova, per il 2024, e Napoli, in lista per il 2026.