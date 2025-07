L’altra storia del bello: un viaggio tra arte, filosofia e percezione

Dal Neolitico al Novecento, Maurizio Vanni porta in scena ad Arcidosso uno spettacolo che unisce cultura, emozione e riflessione estetica. Ingresso libero.

Arcidosso: Sabato 19 luglio 2025, alle ore 18, il Castello Aldobrandesco di Arcidosso ospita lo spettacolo "L’altra storia del bello". Dal Neolitico al Novecento, un racconto scenico ideato e interpretato da Maurizio Vanni, in occasione della presentazione del volume Museologia e percezione. Dalla contemplazione del bello all’esperienza estetica scritto da Domenico Piraina e dallo stesso Vanni (Pacini Editore, 2025). Lo spettacolo, promosso da Comune di Arcidosso, Polo Museale Arcidosso e Pro Loco di Arcidosso, in collaborazione con Omina, è a ingresso libero.

Si tratta di una narrazione teatrale e musicale che coinvolge il pubblico in un viaggio tra la storia dell’arte, la filosofia e la genesi della bellezza nelle creazioni visive di tutti i tempi, ispirato al libro appena pubblicato.

Ad accompagnare Vanni in scena: Francesca Del Lungo, Marco Giubbilei, Annamaria Sbrilli e Domenico Ponzuoli, attori dell’Associazione Piano Scenico di Piancastagnaio, Maddalena Pastorelli al flauto, Remo Simonetti al clarinetto (Scuola di Musica I. Fazzi di Castel del Piano), e Michela Cicchinè come direttrice di scena.

«Un evento di grande qualità culturale, che conferma Arcidosso come uno dei luoghi più attivi nella promozione di esperienze artistiche in grado di dialogare con il nostro patrimonio – dichiara Ugo Quattrini, assessore alla cultura del Comune di Arcidosso –. Siamo felici di accogliere al Castello un protagonista del pensiero museale contemporaneo come Maurizio Vanni e uno spettacolo che invita a riflettere sul significato del bello ieri e oggi.»

Maurizio Vanni è Museologo, Storico dell’Arte e specialista in sostenibilità, valorizzazione e gestione museale. Docente di Museologia all’Università di Pisa, ha diretto tre musei, è autore di oltre 700 pubblicazioni e promotore di progetti culturali innovativi in Italia e all’estero.

Per informazioni: 366 7472612