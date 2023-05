L'Alternativa, Ianetta Giannotti: “Assemblea pubblica su Ex Paoletti- Conad”

Castiglione della Pescaia: E’ stato un grande successo di partecipazione l’assemblea pubblica indetta dai gruppi di opposizione (L’alternativa e W Castiglione) che si è tenuta lunedì scorso presso la sala consiliare che ha avuto come oggetto la questione EX PAOLETTI-CONAD per fare chiarezza difronte alle reticenze dell’amministrazione comunale a guida Nappi. Nutrita, sia all’interno che all’esterno, la presenza di cittadini ed operatori economici preoccupati per il loro futuro.

Assenti i rappresentanti del Centro Commerciale Naturale e della Confesercenti, nelle persone dei presidenti Alessio Schiano e Andrea Biondi, ma la loro assenza è stata più rumorosa della presenza della Confcommercio e Acot e ci fa capire come gli interessi politici siano più forti degli interessi dei loro associati.

«L’apertura di un nuovo supermercato - si legge nella nota - ci vede fermamente contrari poiché riteniamo che quelli presenti siano più che sufficienti per la popolazione residente, oltre che per quella turistica. Castiglione della Pescaia conta 4000 presenze nella stagione invernale, e l’apertura di un esercizio commerciale di media distribuzione rischierebbe di generare un effetto desertificazione irreversibile nei confronti degli esercizi commerciali presenti che, con enormi sforzi, cercano di sbarcare il lunario al di fuori dei mesi estivi».

«Come gruppi di opposizione avevamo presentato, in modo concorde, delle ipotesi di riqualificazione urbana, che fossero in grado di armonizzare gli interessi del privato e quelli della collettività. Ad esempio riqualificando l’edilizia scolastica, razionalizzandole alla luce della diminuzione della popolazione (abbiamo decisamente un esubero di spazi - e quindi costi di gestione e manutenzione - rispetto al numero dei nostri studenti). Oppure proponendo all’amministrazione Nappi soluzioni che concentrassero nell’area ex Paoletti non solo le scuole, ma anche le associazioni di volontariato, un distretto socio sanitario e spazi ad uso foresteria (tutto questo attraverso un accordo tra pubblico e operatori del settore). Queste soluzioni avrebbero liberato patrimonio immobiliare pubblico, nel centro o al vicino centro del paese, facendogli acquisire un alto valore di mercato.

Per quanto sacrosanto sia l’impegno di qualsiasi amministrazione ad evitare danni erariali importanti, riteniamo che la nostra amministrazione avrebbe dovuto mantenersi completamente al di fuori di qualsiasi trattativa tra Scav Prema e Conad. Sarebbe stato semplicissimo: evitare, rifiutare, tenersi alla lontana da ogni forma di sponsorizzazione a qualsiasi titolo, marchio o insegna coinvolta in trattative. Tra l’altro abbiamo trovato davvero di cattivo gusto la pubblicità data alle sponsorizzazioni».

«Non riusciamo a comprendere la scelta politica dell’amministrazione castiglionese, né tanto meno la posizione del PD e dei Cinque Stelle castiglionesi, contraria alla posizione del PD e dei 5 stelle provinciali, considerato che i loro rappresentanti hanno votato a favore dell’operazione che consente il nascere di un nuovo centro di media distribuzione. A tal proposito sembra ancora più evidente sia a noi sia ai cittadini Castiglionesi, che, con lo spostamento del Comune prima, e la realizzazione di un centro commerciale a breve, sposterà l’asse del paese. Qual è la posizione del PD Castiglionese?» termina la lista civica L’Alternativa con Ianetta Giannotti e Aldo Iavarone, e la Lista Viva Castiglione con Alfredo Cesario e Edoardo Mazzini.