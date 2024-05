L'Alternativa: “Giù le mani dal parco giochi di Vetulonia”

Castiglione della Pescaia: «Ormai sono trascorsi quasi tre anni – si legge nella nota del Gruppo di opposizione L'Alternativa - e nessun investimento nella frazione. Nemmeno un bando a favore dei piccoli centri. Erano stati promessi un parcheggio, e un nuovo decoro alla frazione. Nulla di tutto questo anzi viene smantellato il parco giochi che ha visto crescere varie generazioni di Vetulionesi. Completamente ristrutturato pochi anni fa.

L'amministrazione green ha fatto tagliare anche le bellissime piante che c’erano, polmone di ossigeno per il borgo e motivo di ristoro per le calde giornate estive dove bambini ed adulti trascorrevano ore felici. Sappiate che gli uomini ricordano e prima o poi Vi faranno svegliare. E il parco giochi ritornerà dov'era.

Un'amministrazione che continua a navigare a vista senza rispettare il programma per il quale si sono presentati.

Una buona amministrazione dovrebbe informare la cittadinanza del Borgo, ascoltare le esigenze della Comunità ed in quasi 3 anni dal loro insediamento più gli 11 anni precedenti per i piccoli borghi non è stato fatto quasi niente, sono aumentati però nel frattempo il degrado e lo stato di abbandono.

La mancanza del parco giochi in paese crea un enorme disagio ai pochi bambini che hanno solo questo come unico svago, non possono sicuramente andare alla zona dei campi sportivi se non accompagnati, ma soprattutto comporta diversi pericoli, perché dovrebbero percorrere la strada principale che porta in paese.

Nessuno in tutto questo tempo ha messo un lampione lampeggiante, come avevamo chiesto un anno fa per segnalare il pericolo, nessuno ha fatto le strisce pedonali, sempre da noi richieste.

Inoltre lo spazio degli impianti sportivi è privo di illuminazione quindi il parco non può essere frequentato nelle ore serali anche in estate quando fa caldo e i bambini cercano un po' di frescura.

Saremmo ben lieti come da nostra richiesta anche in campagna elettorale che gli impianti sportivi siano ristrutturati, ma a dovere non posizionando solo 4 giochi per bambini e lasciare tutto il resto in totale abbandono.

Dobbiamo tenere conto che non ci sono solo bambini ma anche ragazzi e ragazze adolescenti che hanno bisogno anch'essi dei loro spazi di ritrovo e di svago.

I pochi spazi a disposizione sono inagibili, vedi per esempio la terrazza della Casa del Popolo che da circa due anni non si può frequentare per inagibilità e mancanza di interventi di ristrutturazione.

Questa area se ben strutturata potrebbe servire per tanti scopi, sia sportivi che culturali ed anche di semplice svago per tutti i paesani.

Tutti riteniamo che devono avere sia anziani che giovani e bambini uno spazio ricreativo all’interno del paese è nel loro diritto e l’Amministrazione deve stare molto attenta a queste esigenze, come deve trovare una soluzione per i parcheggi ed il decoro urbano.

Nuove panchine, fiori piazze non più fatiscenti ecc...

Chiediamo riflessioni prima di prendere decisioni – conclude L'Alternativa - e soprattutto fare attente considerazioni su ciò che sono le vere esigenze della Comunità Vetuloniese e di tutti i borghi».