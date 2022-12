L'Aloha beach ha ricevuto il premio di "Best Italian Beach"

Follonica: Servizi, accoglienza, confort. Sono solo alcune delle voci che hanno portato l'Aloha beach sul podio della manifestazione organizzata da Mondo balneare e le cui premiazioni si sono svolte nei giorni scorsi a Rimini.



L'Aloha ha ricevuto il premio di "Best Italian Beach".

«Un riconoscimento importante che valorizza tutto il territorio» sottolinea l'associazione di categoria Confesercenti che ha voluto premiare i titolari del bagno creato tanti anni fa dal compianto Rizieri e portato avanti dalla figlia e dai nipoti.

«Abbiamo iniziato a partecipare a questo concorso indetto da Mondo Balneare lo scorso anno in memoria del nostro Rizieri – afferma Jacopo D'Antonio per Aloha -, una competizione sana, costruttiva, che ci aiuta a crescere e spingerci a migliorare di anno in anno, arrivare terzi in tutta Italia per due anni di fila è per noi motivo di orgoglio, lo stesso che proviamo nel legare il nome della nostra cittadina a questa speciale classifica. Adesso ci metteremo al lavoro per una nuova stagione con l'obiettivo di migliorare i risultati raggiunti fino ad ora e con tanta voglia di rendere speciale il 2023, anno che vedrà festeggiare il centenario di Follonica oltre ai nostri 35 anni di attività».

«Siamo molto felici del riconoscimento dato al nostro associato, un'impresa storica ma gestita in modo dinamico e moderno e questo ne è l'esempio» afferma Marco Di Giacopo per Confesercenti.