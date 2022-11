L'allenatore CP Grosseto, Carlo Gucci, traccia un bilancio della Coppa Italia A2

Grosseto: Con la pesante sconfitta contro l’Acea Follonica, è andata in archivio la prima parte di stagione per la squadra di serie A2 del Circolo Pattinatori Grosseto Hobbystore, sconfitta nelle prime quattro sfide di Coppa Italia, con un alternanza di rendimento. I ragazzi di Carlo Gucci hanno disputato alcuni buoni spezzoni di gara, uscendo con il rimpianto di non essere riuscito a battere il Follonica all’andata e il Castiglione al ritorno. I biancorossi ripartiranno adesso il 7 gennaio 2023, sfidando proprio il Follonica di Franco Polverini, contro la quale hanno disputato forse il più brutto match di questa Coppa.





«Rimane un po’ di amarezza – sottolinea l’allenatore Carlo Gucci (nella foto) all’indomani della sconfitta contro i giovani azzurri - Ci siamo impegnati, s’è impegnata la società, s’è impegnata la squadra. La partita conclusiva con il Follonica non ci voleva, avevamo visto dei miglioramenti nelle ultime gare. Contro la squadra di Polverini abbiamo fatto purtroppo un passo indietro». Su cosa dovrete lavorare in vista del campionato di A2, che quest’anno tornerà ad avere una retrocessione nel girone B? «Dobbiamo lavorare sulla mentalità, sulla personalità. Abbiamo giocatori che in campo ci possono stare in ogni partita. Dobbiamo venirne fuori e questo deve essere il risultato di una mentalità giusta dall’inizio alla fine di ogni match, dagli allenamenti, dalla programmazione. Vediamo. Abbiamo quasi due mesi per discutere, per vedere dove abbiamo sbagliato, dove abbiamo fatto bene. Speriamo a gennaio di migliorare il nostro percorso».

I risultati della Coppa Italia di A2: Hobbystore Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione 2-6, Acea Follonica-Hobbystore 8-6, Castiglione-Hobbystore 7-5, Hobbystore-Follonica 4-12. I marcatori grossetani: Nerozzi 6; Battaglia 4; Bianchi e Saitta 2; Cabella, Gucci e Salvadori 1.