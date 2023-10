L'agenzia formativa Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto organizza il corso Sab

Grosseto: Ancora posti disponibili al corso Sab Somministrazione Alimenti e Bevande (ex Rec), riconosciuto dalla Regione Toscana e organizzato dall'agenzia formativa Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto. Il corso sarà attivato a fine ottobre e si svolgerà nelle aule formative di di Confartigianato Imprese Grosseto a Grosseto in via Monte Rosa 26.



La partecipazione rappresenta un requisito obbligatorio per tutti coloro che intendono aprire un’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande quali bar, ristoranti, pub e negozio di alimentari ed avrà una durata complessiva di 90 ore.

Per informazioni e iscrizioni: 0564 419640 - 0564 419544 formimpresa@artigianigr.it