L’Aeronautica Militare compie 100 anni

Grande successo per gli Open Day del 4° Stormo Caccia e della 121° Squadriglia R.R. di Poggio Ballone. Le iniziative si inseriscono nel calendario di eventi organizzati in occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare.

Grosseto: Dopo le cerimonie dell’Alzabandiera Solenne, che hanno inaugurato la giornata, le caserme hanno accolto la cittadinanza. All’interno dell'aeroporto militare di via Castiglionese sono stati allestiti stand espositivi, simulatori di volo e food-truck di vario tipo. I cittadini hanno potuto visitare il Museo Storico del 4° Stormo per ripercorrere gli anni di lavoro del reparto più longevo dell'Aeronautica Militare, nonché velivoli in mostra statica, auto d’epoca e Vespa Piaggio. Infine, hanno avuto l’opportunità di prendere parte all’esibizione di Aeromodellismo dinamico e ad attività di volo con mongolfiere.





A Poggio Ballone, invece, è stata presentata la Sala Multimediale ed Archivio Storico intitolata a Francesco “Checco” Rosito e sono stati proiettati dei filmati celebrativi della storia della Forza Armata. “L’Aeronautica militare è motivo di grande orgoglio per noi italiani. Il 4° Stormo Caccia, in particolare, rappresenta un’importante realtà per il territorio di Grosseto e siamo entusiasti che oggi abbia aperto le sue porte alla comunità – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Invitiamo i cittadini a seguire gli eventi organizzati dal 4° Stormo per celebrare questo traguardo.”

Alle iniziative hanno preso parte il presidente del Consiglio Comunale di Grosseto Fausto Turbanti, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, e le più alte autorità.

“L’Arma azzurra, nei suoi primi cento anni di attività, si è dimostrata una vera e propria eccellenza a servizio della Nazione. Ogni giorno, in Italia come all’estero, la Forza Armata contribuisce alla difesa e alla sicurezza del territorio, con una propensione all’innovazione tecnologica – commenta Turbanti – Questi Open Day hanno dato la possibilità alla comunità di conoscere meglio il lavoro degli uomini e delle donne che, con passione e professionalità, si mettono a servizio della città.”