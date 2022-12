“L’accoglienza a Scarlino”: il Comune incontra gli operatori del settore

Martedì 13 dicembre all’ufficio turistico del Puntone si parla delle presenze del 2022 e delle strategie per il futuro



Scarlino: Martedì 13 dicembre alle ore 21, nell’ufficio turistico del porto del Puntone (galleria commerciale, via Garibaldi), si parla di turismo e accoglienza a Scarlino. L’Amministrazione comunale ha organizzato un incontro con gli operatori e gli addetti ai lavori, aperto a tutti i cittadini, per comunicare i dati delle presenze dell’ultima stagione estiva e i risultati dello Iat (ufficio di informazioni e accoglienza turistica) scarlinese. La riunione sarà anche l’occasione per presentare due progetti: il primo riguarda l’accoglienza diffusa nei piccoli borghi e l’altro il protocollo sulla sentieristica, adottato dai Comuni della Bandite di Scarlino per mappare e organizzare al meglio i sentieri del territorio. Le proposte sono strumenti per incrementare l’offerta turistica locale anche in periodi non prettamente legati alla stagione balneare.

L’incontro inizierà con i saluti e l’introduzione dell’assessore al Turismo Silvia Travison: subito dopo Alessandro Tortelli, del Centro studi turistici di Firenze, parlerà delle presenze turistiche nell’Ambito Maremma Nord. La parola passerà poi a Ilaria Krismer della cooperativa Coopera, che avrà il compito di spiegare il progetto di accoglienza diffusa nel borgo di Scarlino, mentre Giorgio Melillo (Asd Amici2Ruote) e Paolo Biagiotti (Asd Scarlino Outdoor) faranno il punto sul progetto della sentieristica dei Comuni delle Bandite di Scarlino. L’ultimo intervento è affidato a Laura Giuliano, della cooperativa Itinera (gestore dello Iat) che illustrerà il report stagionale dell’ufficio turistico scarlinese.