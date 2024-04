L'Accademia Georg Solti compie 20 anni, Castiglione della Pescaia prepara le celebrazioni

Castiglione della Pescaia: Il Comune di Castiglione della Pescaia, con il Sindaco Elena Nappi e l'Assessore Susanna Lorenzini, presente a Venezia, nel suggestivo scenario della Fondazione Giorgio Cini, al concerto conclusivo dell'edizione 2024 della “Solti-Peretti Répétiteurs Masterclasses”, il Corso per maestri ripetitori realizzato in collaborazione con l'Accademia di Bel Canto Georg Solti, un evento prestigioso che ogni anno porta il nome dell'Accademia nel mondo.







Quest'anno l'Accademia Solti, nata a Castiglione della Pescaia per volere di Jonathan Papp, Lady Valerie Solti e Candice Wood che oggi ne è Direttore Esecutivo, compie 20 anni, e l'amministrazione comunale è pronta a celebrare questa ricorrenza in un anno così particolare dopo che il “belcanto” è stato dichiarato patrimonio immateriale dell'Unesco.

«Siamo molto orgogliosi di poter partecipare a questi eventi – dichiara il Sindaco Elena Nappi – perché portano il nome di Castiglione della Pescaia in posti prestigiosi, dando la possibilità al nostro territorio di farsi conoscere in Italia e nel mondo».





George Solti aveva scelto Castiglione della Pescaia per trascorrere le proprie vacanze, e la bellezza del territorio era stata per lui fonte di ispirazione. A George Solti l'Amministrazione comunale ha dedicato una piazza, e a Castiglione della Pescaia ha sede l'Accademia del Belcanto, che ogni anno offre a giovani e talentuosi musicisti la possibilità di essere seguiti da compositori e direttori d'orchestra di fama mondiale attraverso masterclass di musica operistica e canto lirico.

«Un’altra eccellenza – aggiunge l’Assessore Susanna Lorenzini – che porta il nome di Castiglione della Pescaia in tutto il mondo, con un filone della cultura molto particolare quale è appunto il canto lirico. E la partecipazione a questi eventi è per noi opportunità di promozione turistica del territorio, così come il poter ospitare seminari formativi che contribuiscono a preparare giovani cantanti lirici che avranno poi floride carriere».

Quest'anno saranno quattro le settimane di studio che l’Accademia Solti organizza a Castiglione della Pescaia, dal 19 giugno al 12 luglio, che chiuderanno con un concerto speciale per la celebrazione del ventennale.





«Ci prepariamo ad accogliere questo ventesimo anno con grande enfasi – conclude la prima cittadina – e nelle prossime settimane attendiamo Candice Wood a Castiglione della Pescaia per verificare insieme ulteriori location da aggiungere a Piazza Solti per i concerti del Corso di Bel Canto che si svolgerà nel mese di luglio, per deliziare del “belcanto” tutto il nostro territorio».