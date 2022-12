L'8 dicembre nell'androne del palazzo vescovile mercatino coi lavori dei detenuti

Grosseto: In occasione della festa dell'Immacolata torna, nell'androne del palazzo vescovile di Grosseto, in corso Carducci 11, il mercatino allestito dalla casa circondariale. Saranno esposti oggetti realizzati a mano dai detenuti. Il ricavato servirà per sostenere alcune delle iniziative che vengono portate avanti all'interno della struttura di via Saffi.

Il mercatino sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

E' dal 2019, ormai, che nel periodo di Avvento si ripete questa importante iniziativa, attraverso la quale si instaura un dialogo fra la città e la struttura di via Saffi, un dialogo che fa bene ad entrambi. Giovedi 22 dicembre, infine, il vescovo Giovanni, accompagnato dal cappellano don Enzo Capitani, si recherà nella casa circondariale per celebrare la Messa, occasione con cui farà gli auguri di Natale.