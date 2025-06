Ospiti d'eccezione: l'11 e 18 luglio tornano il Prof. Vincenzo Millucci Università di Siena e il Dott. Alessandro Marchini direttore dell'Osservatorio Astronomico dell'Università di Siena.

Roselle: Il 4 Luglio p.v. alle ore 21:30 presso l'Osservatorio Astronomico Comunale di Roselle avremo come relatore il socio storico Michele Machetti sistemista Linux formatosi presso la facoltà di astronomia dell'Università di Bologna; vi sarà una conferenza dedicata alle Costellazioni ed i loro Miti.

Venerdì 11 luglio ore 21:30 presso l'Osservatorio Astronomico Comunale di Roselle avremo come relatore d'eccezione il Prof. Vincenzo Millucci docente in pensione dell'Università di Siena, fisico membro ordinario della Società Astronomica Italiana, membro della Siena Academy of Science, nota come Accademia dei Fisiocritici, una delle più antiche istituzioni scientifiche italiane; docente di fisica e meccanica celeste, a lui è stato dedicato un Asteroide chiamato in suo onore 54967 Millucci; il suo campo di ricerca è la magnetofluidodinamica, ha fondato l' Osservatorio di Torre Luciana dell'Università di Siena; da sempre apprezzato in tutta Italia per la sue capacità divulgative adatte ad adulti e bambini. Parleremo del Cielo della Maremma, le costellazioni, come orientarsi, aneddoti e curiosità.

Millucci è una colonna portante dell'Osservatorio Astronomico di Roselle e ne è un sostenitore sin dalla sua costruzione avvenuta nel 1986.

Seguiranno "meteo permettendo" le osservazioni della volta celeste dai telescopi in giardino e/o dalla cupola.

Per partecipare è richiesta la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com