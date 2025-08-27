KFC sbarca a Grosseto: nuova apertura al centro commerciale Maremà e 30 posti di lavoro

Con l’apertura di Grosseto, KFC raggiunge quota 132 ristoranti in Italia e continua a crescere nel mercato nazionale.

Grosseto: Da oggi 27 agosto 2025, la città ha il suo primo ristorante KFC. La catena americana specializzata in pollo fritto ha aperto infatti un nuovo punto vendita al centro commerciale Maremà, portando a quota 132 i ristoranti in Italia e creando 30 nuovi posti di lavoro in città.

Il nuovo ristorante a Maremà

Il locale si trova in via Ecuador, al piano terra livello strada, ma con ingresso indipendente e accessibile a tutti.

La struttura si estende su 345 metri quadrati, con 88 posti a sedere interni e un dehor di 50 metri quadri che può ospitare altri 32 clienti.

Gli orari di apertura saranno:

dal lunedì al giovedì dalle 11.30 alle 23

dal venerdì alla domenica dalle 11.30 a mezzanotte

La gestione del ristorante è affidata a Red Bucket Srl, società già titolare di altri due locali tra Toscana e Umbria.

KFC in Italia: numeri in crescita

Arrivato nel nostro Paese nel 2014, KFC continua a crescere rapidamente:

132 ristoranti in 16 regioni (112 in franchising e 20 a gestione diretta)

circa 2600 addetti in tutta Italia

25 milioni di clienti serviti nel 2024

179 milioni di euro di giro d’affari nel 2024, con un incremento del 25% rispetto all’anno precedente

1,8 milioni di euro il fatturato medio per ristorante

Un colosso mondiale della ristorazione

KFC fa parte del gruppo Yum! Brands Inc., che include anche Pizza Hut, Taco Bell e The Habit Burger Grill. Con oltre 53.000 ristoranti in 155 Paesi, Yum! Brands è tra i leader globali del settore.

Il nuovo KFC di Grosseto rappresenta quindi un tassello importante nello sviluppo del brand in Italia, unendo nuove opportunità di occupazione a un’offerta gastronomica sempre più amata dal pubblico.



