Katiuscia Biliotti entra nella segreteria regionale di Cisl

Grosseto: Andrà a far parte della segreteria regionale di Cisl Toscana Katiuscia Biliotti, segretaria generale di Cisl Grosseto. A decretare il suo ingresso nell’organismo regionale l’assemblea che si è svolta oggi, mercoledì 30 ottobre a Firenze. Il Consiglio generale regionale ha eletto alla guida dell'organizzazione sindacale Silvia Russo, fino ad oggi segreteria della Cisl di Arezzo. Ad affiancarla in segreteria saranno Alessandro Beccastrini (segretario della Fim Toscana) e, appunto Katiuscia Biliotti.

“Accolgo questo nuovo incarico con emozione e impegno – commenta Biliotti -, consapevole dell’importanza dell’incarico che mi viene affidato: ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata e mi metterò al lavoro con dedizione per rispondere alle esigenze di un’organizzazione che in Toscana rappresenta 230mila tra lavoratori e pensionati. Lascio la direzione dell’unione territoriale di Grosseto consapevole del lavoro svolto in questi anni e di quello che c’è ancora da fare, ma certa che la struttura è solida e continuerà a rappresentare un punto di riferimento per i lavoratori e i pensionati del territorio”.

Katiuscia Biliotti era stata eletta segretaria generale di Cisl Toscana ad aprile 2021, prima donna a ricoprire questo ruolo in provincia di Grosseto, dopo sedici anni in cui il sindacato grossetano era stato guidato da Fabrizio Milani. “Durante questi 3 anni e mezzo di lavoro – ricorda Biliotti – oltre all’attività consueta, abbiamo cercato di aprire l’unione sindacale ai più giovani, avviando progetti con gli studenti delle scuole, perché abbiamo creduto, e questa convinzione caratterizzerà anche il lavoro dei prossimi mesi, che anche l’organizzazione sindacale debba essere un contesto dove dare spazio ai giovani, ai loro bisogni e alle loro istanze: sono loro, infatti, il presente del nostro Paese. Abbiamo anche aumentato il nostro impegno a tutela delle donne, in particolare promuovendo momenti di confronto e crescita sul tema della parità di genere e sul contrasto alla violenza, che è una questione che riguarda tutta la società, non solo le donne, e purtroppo anche il mondo del lavoro”.

Nei prossimi, come da Statuto, saranno avviate le procedure per indire il consiglio generale ed eleggere il nuovo segretario di Cisl Grosseto.

“Ringrazio tutti i miei collaboratori per il lavoro portato avanti insieme e mi impegnerò per portare a livello regionale le istanze del nostro territorio, con le sue peculiarità, i suoi punti di forza, le sue criticità”, conclude Biliotti.

Tra le linee d’azione che la nuova segreteria porterà avanti, Silvia Russo ha indicato come “prioritario e urgente avviare nuovi tavoli di confronto con la Regione Toscana, soprattutto su temi cruciali come la riorganizzazione del sistema sanitario regionale”, per avere in Toscana una “sanità che sia organizzata in modo da garantire servizi efficienti e accessibili a tutti i cittadini, eliminando le disuguaglianze territoriali”, ed ha assicurato “il massimo impegno nel lavorare insieme alle istituzioni per promuovere una sanità pubblica equa e realmente vicina".