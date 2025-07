Katia Bianchi e Piera Casalini rinnovano i ringraziamenti all'Associazione dei Diportisti di Porto Ercole

Porto Ercole: Katia Bianchi e Piera Casalini, unitamente ad Antonella Escardi, rinnovano i ringraziamenti all'Associazione dei Diportisti di Porto Ercole ( Monte Argentario), per il nuovo contributo messo a disposizione della Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento per lo svolgimento, della terza edizione del Torneo di Burraco di Porto Ercole, che si terrà nel corso dei prossimi giorni proprio nel centro argentarino. Collaborano numerosi volontari della Cri locale e di area due socio assistenziale del Comitato.

Tra Associazione dei Diportisti di Porto Ercole e la Cri, Comitato della Costa d'Argento è attiva da tempo una fattiva collaborazione. In corso anche con il torneo di Burraco di Porto Ercole, ulteriore raccolta fondi per acquisto ambulanza " Gaia Due " in arrivo a settembre 2025. Il torneo di Burraco è patrocinato dall'Amministrazione Comunale di Monte Argentario.