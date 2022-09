Sport Juniores Nazionali: finisce in parità fra Grosseto e Ponsacco 25 settembre 2022

Redazione Grosseto: Partita bella e combattuta quella fra Grosseto e Ponsacco e valida per la seconda giornata del campionato Juniores Nazionali. La rete del vantaggio biancorosso arriva al 27' minuto su calcio di rigore realizzato da De Dominicis, dopo una azione tambureggiante del Grosseto. Il pari degli ospiti, alla a fine del primo tempo. Lo realizza al 45' Perrone. Il secondo tempo vede i maremmani all'attacco, con conclusioni al lato e parate del portiere del Ponsacco. La gara si conclude con il risultato di parità.

Us Grosseto - Mobilieri Ponsacco 1-1 Marcatori: 27' pt. De Dominicis (rig),45' Perrone

Us Grosseto: Laudicino, Fralassi, Paccagnini, Capoduri, Bojinov, Passalacqua, Veglianti, Arricci, De Dominicis, Presicci, Generali A disposizione: Nadalin, Borri, Ammaddii, Zarone, Affabile, Gamberi, Arzilli, Terrosi, Benetello All.: Mariani

Mobilieri Ponsacco: Simoncini, Turini, Benvenuti, Caprai, Beconcini, Macchi, Orsetto, Pellegrini, Perrone, Cantoni, Fenzi A disposizione: Cioni, Benvenuti Rindi, Franceschi, Garofalo, Ruglioni, Ogordi, Mauceli, Lorenzetti All.: Guadagno

