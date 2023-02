Juniores Nazionali, bella prova del Grosseto che vince contro la Pianese

Grosseto: Partita a senso unico, con il Grosseto che si fa apprezzare soprattutto nel corso del primo tempo.





I maremmani vanno in vantaggio solo dopo 8' di gara con De Dominicis. Il giocatore biancorosso è autore di una bella rete con un tiro da fuori area. Continua il “Pressing” dei grossetani, che dopo 16' di gioco raddoppiano su punizione, con Arrigucci. La Pianese, si rende pericolosa solo in una occasione. Al 38' Bartolaccini, con un diagonale fa venire i brividi al portiere dei maremmani, Di Bonito. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 2-0 per i ragazzi di mister Mariani. La seconda frazione di gioco si apre con il Grosseto ancora in attacco. Al 2' arriva la terza marcatura, per i padroni di casa con Arzilli. La partita cala di intensità, e iniziano le sostituzioni. La stanchezza comincia a farsi sentire. L'undici maremmano si limita a controllare l'avversario. Nei minuti di recupero la Pianese, sigla la rete della bandiera al 48' con Marianello. Subito dopo arriva il triplice dopo fischio del direttore di gara.







Campionato Juniores Nazionali

Us Grosseto 1912 - Us Pianese 3-1

Marcatori: 8' pt. De Dominicis (Gr.), 25' pt. Arrigucci (Gr.), 2' st. Arzilli /Gr.), 48' st. Marianello (Pian.)

Us Grosseto: Di Bonito, Veronesi, Paccagnini, Amandi, Turbanti, Tenci, Arricci, De Dominicis, Presicci, Arzilli. A disposizione: Nadalin, Fralassi, Affabile, Bardi, Stefanni, Turbanti G., Caparri, Curini. Allenatore: Mariani

Us Pianese: Reali, Boffa, Agostini, Marianello, Sclano, Pinto, Gamberi, Barbetti, Bartolaccini, Alabay, Guadalupo. A disposizione: Andrei, Anghel, Guidotti, Nicastro, Pilia, Suke, Burla, Crociani, Pezzini. Allenatore: Bicocchi





(foto Mario Spalletta)