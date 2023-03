Judo giovanile Csen Grande successo di atleti e pubblico al Trofeo Città di Orbetello

Orbetello: Domenica 12 Marzo, presso il Palasport di via Pola della Città di Orbetello, si è tenuto il Trofeo di judo “Città di Orbetello”, che ha visto la partecipazione di oltre 320 atleti in rappresentanza di circa 25 società, molte delle quali provenienti dalla Toscana e Alto Lazio. Raduno, quest’ultimo, riservato alle categorie preagonistiche “bambini, fanciulli e ragazzi”, alla categoria Esordienti A e B e Kata Under 15, organizzato dallo Sporting Club Albinia in collaborazione con il comitato regionale toscano e provinciale dello Csen – Centro Sportivo Educativo Nazionale – di Grosseto del presidente Alessio Pernazza, con il patrocinio del comune di Orbetello – assessorato allo Sport.







Alla manifestazione era presente anche il maestro Franco Penna, responsabile nazionale Csen-settore judo, che insieme al maestro e presidente dello Sporting Club Albinia, Aveliano Bettolini hanno aperto la manifestazione, non prima di aver effettuato un minuto di silenzio, per ricordare la tragedia relativa al naufragio di Cutro. Presenti alla premiazione finale, oltre che il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti e dell’assessore allo sport, Luca Minucci, il presidente del comitato provinciale Csen-Pisa, Tamara Carli e del responsabile provinciale judo Csen-Livorno, maestro Carlo Spagnoli. Preziosa è stata, per l’ottima riuscita della manifestazione, la collaborazione della maestra Patrizia Marroni e dell’atleta Sara Gallinella dello Sporting club Albinia.

Altra novità introdotta quest’anno nel Trofeo è stata la gara di Kata riservata alle categorie anni 2009/2010/2011: Una competizione molto apprezzata dal pubblico presente che è stata coordinata da maestro Roberto Busi, esperto arbitro e giudice nazionale ed internazionale di questa specialità che è stato coadiuvato dai maestri Marco Gualderani e Giacomo Gestri.





“Il trofeo è stato un semplice ritrovo fra tutti i nostri piccoli atleti allo scopo di insegnare loro le regole di comportamento e il regolamento. - ha detto Aveliano Bettolini, presidente dello Sporting Albinia – Infatti, la prova era rappresentata oltre che dall’agonismo anche da un insieme di valori morali come: lealtà, amicizia, coraggio, onore e rispetto, che ogni giovane atleta deve superare per crescere e migliorarsi come individuo ed affrontare la vita”.

“Questa iniziativa viene portata avanti ormai da anni da parte dello Sporting Club Albinia ed in anno in anno il numero delle adesioni è sempre cresciuto, grazie anche alla partecipazione di molte altre società dislocate su tutto il territorio della Toscana, Lazio ed Umbria alle quali va il nostro ringraziamento per la partecipazione”, conclude Bettolini.

Questi i risultati dei 26 piccoli Judoka dello Sporting club Albinia che hanno partecipato alla manifestazione.

Categoria Bambini: 1° posto Lorenzo Maggiolini, Flavio Tanzilli Benelli, Ettore Calchetti, Nicola Coscione, Riccardo Franci, Gabriele Meravigli; 2° posto Mattia Amorevoli; 3° posto Riccardo Detti, Raimondo Marocco Triscitta, Romolo Capasso.

Categoria Fanciulli: 1° Andrea Alocci, Samuele Cornacchia; 2° Francesco Mari, Giacomo Santi; 3° Samuele Nocenti.

Categoria Ragazzi: 1° Valerio Spaggiari, 2° Matteo Gianni, Alex Sukhov; 3° Tommaso Guerra.

Categoria Esordienti-A: 1° Alessio Bargelli, 3° Mattia Manicketh.

Categoria Esordienti-B: 2° Matteo Benvenuti, Justin Brian Zucchelli, 3° Alice Sabatini, Alex Trillocco.

Foto dello Sporting Club Albinia