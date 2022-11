Judo CSEN Grosseto, un successo il 3°Trofeo Giovanile di Albinia

Albinia: Domenica 6 novembre presso la palestra della scuola media di Albinia nel comune di Orbetello, si è svolto il “3°Trofeo Giovanile di Judo CSEN”, una manifestazione propedeutica rivolta delle classi pre-agonistiche alla quale hanno preso oltre 130 bambini e ragazzi provenienti dalla Toscana e dall’Alto Lazio. Ventisei, sono i bambini schierati dallo Sporting Albinia.



La manifestazione sportiva, organizzata dallo Sporting Club Albinia con il patrocinio del comitato regionale Toscana e di quello provinciale dello Csen di Grosseto, ha avuto un enorme successo di partecipanti e pubblico.





“Questo trofeo giovanile di Judo, - spiegano gli organizzatori - non è una gara vera e propria, ma è stato un alto momento di educazione sportiva e ritrovo con i piccoli atleti judoka, con lo scopo di insegnare loro, sia regole di comportamento, sia il regolamento. La prova, infatti, si è basata soprattutto sui valori morali quali: lealtà, amicizia, coraggio, onore e rispetto. Valori, quest’ultimi, che dovrebbero essere alla base di qualsiasi sportivo, al fine di crescere e migliorare sia come individuo nell’affrontare la vita, che come atleta”. “In questa occasione, - concludono gli organizzatori - abbiamo inserito anche la categoria Es/A (anno 2010 prima fascia agonistica) come prova sperimentale che ha dato ottimi effetti e risultati positivi”.

L’iniziativa appena terminata, è un evento sportivo che ormai da anni fa parte delle attività portate avanti tramite lo Csen dallo Sporting Club Albinia, dove si registrano, anno dopo anno, sempre più adesioni, in special modo dalla Toscana e da società sportive dell’Alto Lazio.

Grandissima è stata la soddisfazione di tutto lo staff dello Sporting Club Albinia, e ai maestri Aveliano Bettolini, Patrizia Marroni, che con la collaborazione dell’atleta Sara Gallinella hanno accompagnato e assistito tutti gli judoka in gara.





Queste le categorie dove hanno partecipato gli atleti dello Sporting club Albinia e la classifica ottenuta.

Categoria bambini A: 1° posto Nathan Santoni, 2° Mattia Amorevoli e Romolo Capasso, 3° Massimo Viola.

Categoria bambini B: 1° Lorenzo Maggiolini, Francesco Mari, Flavio Tanzilli Benelli, 2° Giovanni Maggi e Riccardo Detti, 3° Raimondo Marocco Triscitta, Leonardo Novelli, Gabriele Meravigli, Samuele Nocenti, Giacomo Santi.

Categoria fanciulli: 1° Damiano Lupo, Alex Rontani, Tommaso Guerra, 2° posto Andrea Alocci, Matteo Gianni, 3° Samuele Cornacchia.

Categoria Ragazzi: 1° Mattia Manicketh e Alessio Bargelli, 2° Matteo Benvenuti, Alex Sukhov.

Categoria Es/A: 2° Alice Sabatini.

Alla fine della manifestazione, applausi per il piccolo Leonardo Ciani (solo due anni di esperienza nel judo), che si è messo alla prova in un combattimento dimostrativo contro Alice Sabatini.