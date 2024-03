Juan Ayuso vince la prima tappa della Tirreno-Adriatico e veste la prima Maglia Azzurra

Lido di Camaiore: Juan Ayuso (UAE Team Emirates) ha vinto la prima tappa della Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, la Lido di Camaiore-Viareggio-Lido di Camaiore Tudor ITT di 10 km. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) e Jonathan Milan (Lidl-Trek) hanno fatto registrare il secondo e terzo miglior tempo sul traguardo. Grazie a questo risultato Juan Ayuso veste la prima Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale.

Dopo due vittorie consecutive di Filippo Ganna, la cronometro d'apertura della Tirreno-Adriatico Crédit Agricole cambia padrone. Nella Lido di Camaiore-Viareggio-Lido di Camaiore Tudor ITT è stato il 21enne spagnolo Juan Ayuso, per un solo secondo, a sovvertire i pronostici della vigilia. In ritardo di 2" dopo il primo intermedio, Ganna ha dimezzato lo svantaggio dal portacolori della UAE Team Emirates, ma questo non è bastato per scavalcare il rivale. Gap di 1" anche nella sfida per il terzo gradino del podio, con Jonathan Milan che ha avuto la meglio di Ethan Vernon. Tra gli uomini di classifica, Antonio Tiberi ha chiuso a 17" da Ayuso con Jonas Vingegaard a 22", Jai Hindley a 24", Tao Geoghegan Hart a 35", Enric Mas a 38" e Richard Carapaz a 1'08".

ORDINE D'ARRIVO



Juan Ayuso (UAE Team Emirates) - 10 km in 11'24" alla media di 52.631 km/h Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a 1" Jonathan Milan (Lidl-Trek) a 12"

CLASSIFICA GENERALE

Juan Ayuso (UAE Team Emirates) Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a 1" Jonathan Milan (Lidl-Trek) a 12"

LE MAGLIE

Le maglie di leader della 59esima Tirreno-Adriatico Crédit Agricole sono disegnate da SPORTFUL

Maglia Azzurra, leader della Classifica Generale, sponsorizzata Italia.it - Juan Ayuso (UAE Team Emirates)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata madeinitaly.gov.it - Juan Ayuso (UAE Team Emirates)

Maglia Verde, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Trenitalia

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/1999, sponsorizzata Crédit Agricole - Juan Ayuso (UAE Team Emirates)

DICHIARAZIONI

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa e prima Maglia Azzurra Juan Ayuso ha dichiarato: "È fantastico, anche perchè c'è stata suspence fino alla fine. Sapevamo tutti che Filippo Ganna era il rivale principale. È una vittoria molto emozionante, davvero speciale. Ho voluto centellinare le energie nella prima parte. Quando ho girato dopo l'intermedio ero sicuro che avrei fatto un buon tempo. Questo risultato mi dà tanta motivazione per la settimana a venire".

Foto di Francesco Babboni