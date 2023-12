Jsw Piombino, F. Rossi (FDI) e sindaco Ferrari: “Da governo risposte concrete su fondi proroga Cigs”

Piombino: “C’è davvero moltissima attenzione sul futuro del polo siderurgico e dell’acciaierie Jsw di Piombino da parte del governo Meloni”. Afferma in una nota il Deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, Fabrizio Rossi.



“Proprio ieri c’è stato l’incontro al Ministero del Lavoro con il sottosegretario Durigon assieme al sindaco di Piombino, Francesco Ferrari e le organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm nazionali e territoriali, per esaminare la procedura di proroga della Cassa integrazione e il futuro del polo piombinese. Il sottosegretario ha dato ampia rassicurazione che i fondi per proroga Cigs ci sono, e saranno previsti nella di Legge di Bilancio. Pertanto ci sono tutte le certezze sulla continuità per gli ammortizzatori sociali anche per 2024, così da dare sicurezza ai circa 1.400 lavoratori del polo piombinese e alle loro famiglie. Ammortizzatori che dovranno essere funzionali alla realizzazione del piano industriale di JSW, e in prospettiva alla definizione del piano di reindustrializzazione da parte del nuovo investitore Metinvest-Danieli”.

“Siamo sollevati per questa rassicurazione: - commenta Francesco Ferrari, sindaco di Piombino - gli ammortizzatori sono, infatti, una priorità in un contesto di prospettiva di rilancio del polo piombinese. Dopo anni di pericoloso immobilismo, conforta sapere che finalmente c’è un governo impegnato con una visione sistemica della siderurgia nazionale”.

“Ancora una volta da parte dell’esecutivo Meloni, attenzione a 360 gradi sullo sviluppo e sul lavoro del nostro Paese. L’obbiettivo comune rimane sempre quello: da una parte la tutela del lavoro e dei lavoratori, e dall’altra il rilancio del polo siderurgico e delle acciaierie di Piombino”, conclude il Deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, Fabrizio Rossi.