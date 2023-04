Jonathan Pisano in azzurro vince contro la Romania

Grosseto: In vista dei prossimi campionati europei youth di pugilato riservati agli under diciotto, Francesco Damiani, tecnico responsabile del settore, mercoledì quattro aprile a Colleferro, ha voluto testare la squadra opponendola ad una rumena e Jonathan Pisano, pugile della Fight Gym Grosseto allenato dal maestro Raffaele D’Amico, reduce con argento dal torneo di Vilnius in Lituania, ne faceva parte.

Il torello maremmano impegnato, questa volta nella categoria dei kg. 92 ha vinto ai punti contro Daniel Amariei in una prova entusiasmante che lo ha visto condurre il match dall’inizio alla fine. Ora per lui pochi giorni di riposo per passare la Pasqua in famiglia e poi ritorno al Centro Federale di Assisi per limare la preparazione per gli europei di fine aprile in Armenia