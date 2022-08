Scarlino: E’ stato un concerto entusiasmante quello del John Patitucci Trio, al Castello di Scarlino per il Grey Cat Jazz Festival 2022.

Il pubblico ha applaudito a scena aperta con grande entusiasmo il musicista italo –americano, che da alcuni è considerato il miglior bassista del mondo e i sui compagni di viaggio.

La maestria e l’esperienza nel mescolare generi fra loro diversi, in una rara combinazione fluida e armonica su base samba e bossa nova, che riporta al jazz e alla musica brasiliana in generale.

Sul palco, uniti sotto il nome di John Patitucci Trio, sono Patitucci stesso (basso), Yotam Silberstein (chitarra) e Rogério Boccato (batteria), tre big della musica d’oltreoceano sull’onda del loro ultimo album “Irmão De Fé”, da poco pubblicato.

Un tour italiano intenso come conferma Patitucci stesso dal palco di Scarlino: “Abbiamo fatto 17 concerti in 21 giorni. Un lavoro forte. Abbiamo girato l’Italia. Un tour anche gastronomico.” conclude scherzando, Patitucci che parla e interagisce col pubblico per tutto lo spettacolo, in un ottimo italiano, dal forte accento USA.

Il concerto al Grey Cat Festival 2022 è stato stupendo. I brani eseguiti erano quasi tutti cover di musica del Brasile, con un paio di pezzi scritti da Silberstein.

Il concerto di apre con “Assanhado” (Jacob do Bandolim) per seguire con “Oceano” (Djavan), “Irmão de Fé” (Milton Nascimento) che da titolo all’album pubblicato da questo Trio. Si prosegue poi con “Beija Flor” (Cavaquinho) “Frevo Sanfonado” (Sivuca), “Saidas e Bandeiras” (Milton Nascimento), “Te Cuida Jacaré” (Dominguinhos).

Di seguito, “Requiem for Armando” un brano scritto da Yotam Silberstein, in memoria di Armando “Chick” Corea, con cui Patitucci ha avuto una grande esperienza professionale e che l’ha visto muovere i primi passi nel mondo del grande jazz, uniti sotto il segno delle origini calabresi e del jazz.

Il concerto si è chiuso con “Brooklyn Flavor”, sempre di Yotam Silberstein, dedicato al luogo di New York che accomuna i due artisti in maniera stretta.





Patitucci esce da solo sul palco per un unico bis, “Whisper not”di Benny Golson, che esegue al contrabbasso.

Nato a Brooklyn, New York, John Patitucci, vincitore di due Grammy Awards e oltre quindici nomination, ha legato il suo nome ai più grandi artisti del panorama della musica jazz tra cui spiccano Chick Corea, Herbie Hancock, Jack DeJohnette, Danilo Perez, Billy Cobham e altri. E’ riconosciuto come uno dei migliori bassisti del mondo.

Yotam Silberstein è nato e cresciuto a Tel Aviv (Israele). Inizia a suonare la chitarra a dieci anni e vince numerosi premi a livello locale. Poi studia con Barry Harris e Kurt Rosenwinkel a New York. Quindi svolge il servizio militare nell'esercito israeliano per 3 anni come direttore musicale, arrangiatore e chitarrista solista, durante questo periodo ha suonato con i migliori musicisti jazz israeliani. Nel 2003 pubblica il suo album di debutto, acclamato dalla critica, gli consente di intraprendere un lungo tour in Europa e Medio Oriente. All'età di 21 anni ha vinto un concorso come "Musicista Jazz israeliano dell'anno" con il suo trio e si è esibito in Italia con Umbria Jazz. Yotam si è guadagnato un posto nell'élite del jazz collaborando con luminari come James Moody, The Heath Brothers, Roy Hargrove, George Coleman, David Sanborn, Marcus Miller, Paquito D'rivera, Christian McBride, John Patitucci e molti altri.

Rogério Boccato è un percussionista ed educatore brasiliano. Ha collaborato con i principali artisti jazz contemporanei, tra cui Maria Schneider, John Patitucci, Fred Hersch, Brian Blade, Kurt Elling, Danilo Perez, Renee Rosnes e molti altri. Ha anche collaborato con artisti brasiliani di primo piano, come Toninho Horta, Moacir Santos, Zé Renato e Vinicius Cantuária.

È presente in tre album vincitori di Grammy: "Secrets Are The Best Stories" di Kurt Elling e Danilo Perez, "The Thompson Fields", con la Maria Schneider Orchestra, e "Rebirth" di Billy Childs. È anche presente in diversi album nominati ai Grammy, tra cui: "Beyond The Wall" di Kenny Garrett, "Remembrance" di John Patitucci (insieme a Joe Lovano e Brian Blade) e "Jigsaw" di Alan Ferber.

Come membro di lunga data dell'Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo, Rogério Boccato ha suonato con Antonio Carlos Jobim, Hermeto Pascoal, Milton Nascimento, Egberto Gismonti, João Bosco, Joe Zawinul, tra molti altri.

Rogério Boccato è stato membro della facoltà della Manhattan School of Music, NYU e del dipartimento di percussioni della Hartt School (Università di Hartford) insegnando musica brasiliana e ritmica.