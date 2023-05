Job Day al Polo Tecnologico Manetti Porciatti

A scuola di impresa consapevole e sostenibile. Appuntamento per imprenditori, aziende e professionisti per mostrarsi agli studenti



Grosseto: Mercoledì 31 maggio 2023, dalle ore 09.00 il Polo Tecnologico “Manetti Porciatti” ospiterà il primo ‘Job Day’ dell’istituto, dal titolo: “A scuola d’impresa… consapevole e sostenibile”. Imprenditori e singoli professionisti presenteranno le proprie attività e le personali esperienze di managing aziendale agli studenti di quarto anno, mentre nell’aula magna del plesso CAT si terrà un incontro fitto di interventi da parte di associazioni di categoria, dell’ente camerale, di agenzie pubbliche per il placement lavorativo e di fondazioni ITS toscane. Tutti gli interventi saranno strutturati nella presentazione di progetti e percorsi formativi da mettere in campo al Polo Tecnologico nel nuovo anno scolastico (2023-2024) o nella formazione altamente specializzata post diploma.

Gli interventi dei professionisti saranno intervallati dall’esposizione di alcuni degli elaborati realizzati dagli studenti del “Manetti Porciatti” in merito al progetto interministeriale “Saper(e) Consumare”, con cui ragazzi e ragazze, sia del biennio sia del triennio, si sono cimentati nello studio e nello sviluppo di proposte innovative riguardanti i temi chiave della cittadinanza attiva e del consumo sostenibile (educazione digitale, diritti dei consumatori, consumo sostenibile, educazione finanziaria) per dimostrare quanto sia importante imparare a fare impresa… purché in maniera consapevole e sostenibile! (https://www.isitgrosseto.com/sapereconsumare/). Dato il numero limitato di posti a sedere, l’evento sarà trasmesso in streaming sui canali social della scuola (pagina facebook: https://www.facebook.com/polotecnologicogrosseto; canale Youtube: https://www.youtube.com/@polomanettiporciatti ) e sulla pagina Facebook di Maremma in Diretta.