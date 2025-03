Cultura "Jesus Christ Superstar" per Racconta un vinile alla libreria QB 5 marzo 2025

Grosseto: Appuntamento al giovedì per Racconta un vinile. Domani, 6 marzo alle 18, Alessandro Ramacciotti e Luca Urbani insieme al loro ospite, Alessandro Novembre, introdurranno gli spettatori all’ascolto di “Jesus Christ Superstar”. “Jesus Christ Superstar” è un film del 1973 diretto da Norman Jewison, trasposizione sul grande schermo del musical omonimo di Tim Rice, autore dei testi, e Andrew Lloyd Webber, autore della musica. L’opera narra l’ultima settimana della vita di Cristo prima della morte sulla croce. Per la loro interpretazione, rispettivamente di Gesù e Giuda, Ted Neeley e Carl Anderson, sono stati candidati al Golden Globe nel 1974. E intanto il bar scalda i motori per la riapertura ufficiale del 7 marzo che vedrà un aperitivo lungo accompagnato da Musica Muta. Quindi venerdì tutti al QB per prelibatezze varie, cocktail, vini, birra: tutto accompagnato da ottima musica. Seguici



