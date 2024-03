Jasper Philipsen vince la seconda tappa della Tirreno-Adriatico

Follonica: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck) ha vinto la seconda tappa della Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, Camaiore-Follonica di 199 km. Tim Merlier (Soudal Quick-Step) e Biniam Girmay (Intermarché - Wanty) si sono piazzati rispettivamente al secondo e terzo posto. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) è ancora in Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale.

ORDINE D'ARRIVO PROVVISORIO

Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck) - 199 km in 4h32'07" media di 43.878 km/h Tim Merlier (Soudal Quick-Step) s.t. Biniam Girmay (Intermarché - Wanty)

CLASSIFICA GENERALE

Juan Ayuso (UAE Team Emirates) Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a 1" Jonathan Milan (Lidl-Trek) a 12"

LE MAGLIE

Le maglie di leader della 59esima Tirreno-Adriatico Crédit Agricole sono disegnate da SPORTFUL Maglia Azzurra, leader della Classifica Generale, sponsorizzata Italia.it - Juan Ayuso (UAE Team Emirates) Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata madeinitaly.gov.it - Juan Ayuso (UAE Team Emirates) Maglia Verde, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Trenitalia - Davide Bais (Team Polti Kometa) Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/1999, sponsorizzata Crédit Agricole - Juan Ayuso (UAE Team Emirates)

DICHIARAZIONI

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Jasper Philipsen ha dichiarato: "L'anno scorso ho conquistato la mia prima vittoria stagionale nella seconda volata della Tirreno-Adriatico, quindi sono molto felice di esserci riuscito alla nella prima occasione. Il finale è stato frenetico, come di solito accade. Ho avuto un problema al cambio nell'ultimo rettilineo, ma sono riuscito a spingere come volevo. Non ho lavorato molto sulle volate in preparazione a questa gara, perché di solito è quello che mi riesce meglio. Ho preferito allenarmi in vista delle classiche".

La Maglia Azzurra Juan Ayuso ha detto: "Abbiamo avuto vento a favore per quasi tutto il giorno. I miei compagni di squadra hanno fatto un ottimo lavoro per portarmi fino ai 3 km dall'arrivo. Da lì sono riuscito a respirare un po'. Ogni giorno sarà più complicato. Ci sono tante tappe difficili. Faremo del nostro meglio per conservare la maglia di leader".

Foto Francesco Babboni





