“Jannacci e dintorni” e festa in piazza

Si comincia sabato 5 luglio con lo spettacolo di Simone Colombari e Max Paiella, per proseguire domenica con una festa in piazza

Capalbio: Doppio appuntamento per il weekend capalbiese. Si comincia sabato 5 luglio, alle 21.45, in piazza dei Pini con “Jannacci e dintorni. Una storia raccontata e cantata”, uno spettacolo narrato e cantato da Simone Colombari, Max Paiella e la loro band. Domenica 6 luglio, alle 21.45, in piazza Aldo Moro, a Capalbio Scalo, si terrà una festa in piazza in occasione della ricorrenza di Santa Maria Goretti. Il programma prevede, alle 10, la celebrazione della messa; alle ore 21 i canti popolari maremmani de “Le donne di Pomonte” e alle 22 si esibirà Altavox Academy. In piazza ci saranno il mercatino delle “Signore di Capalbio”, la pesca e la lotteria di beneficenza di #capalbiogiovani, uno spazio dedicato ai bambini, l’esposizione dei quadri di Valerio Morelli e la musica di Tonino Urtis.

“Jannacci e dintorni. Una storia raccontata e cantata”. Uno spettacolo, con la regia di Lorenzo Gioielli, dedicato a Jannacci e al mondo che lo circondava, composto da personaggi mitici come Giorgio Gaber, Adriano Celentano, Dario Fo, Paolo Conte, Beppe Viola e molti altri. Si parlerà delle canzoni “El purtava i scarp del tennis” e “Vengo anch’io. No, tu no”, dell’amore per il rock, per il jazz e per le persone e le storie raccontate nelle canzoni di Jannacci.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo info@fondazionecapalbio.it oppure visitare il sito www.fondazionecapalbio.it.