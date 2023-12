“Jack e il fagiolo magico”: al Teatro Fonderia arriva lo spettacolo per grandi e piccini

Domenica 10 dicembre, alle ore 17, il lavoro della compagnia La Luna nel Letto che fa parte della rassegna “Famiglie a teatro”



Follonica: Ve l’hanno mai detto che dei semplici fagioli possono essere magici? A rispondere a questa domanda sarà lo spettacolo intitolato “Jack e il fagiolo magico (Una storia tra terra e cielo)”, ideato da Maria Pascale per la regia di Michelangelo Campanale che domenica 10 dicembre, alle ore 17, sarà sul palco del Teatro fonderia Leopolda di Follonica (Grosseto) per la rassegna “Famiglie a teatro”, pensata per un pubblico più giovane e curata dalla compagnia residente Zaches Teatro.

La rappresentazione di e con Maria Pascale, ispirata a una fiaba della tradizione orale inglese e riproposta con un raffinato teatro dei burattini, divertirà il pubblico dei piccolissimi, con un’età consigliata tra i tre e gli otto anni, ma anche i più grandi grazie al gioco della narrazione e della messa in moto di una macchina scenica di piccole dimensioni, intrisa di dettagli, marchingegni, giocattoli, segni, sguardi e visioni pittoriche. Il risultato sulla scena è uno spettacolo fatto di parole, gesti e materia che crea la storia nel gioco, strada maestra della conoscenza della realtà e dell’animo umano.

Continua anche il progetto “Domeniche a teatro”, in collaborazione con Cantiere Cultura e la libreria Altri Mondi. Adulti e bambini avranno la possibilità di passare una domenica pomeriggio in teatro partecipando gratuitamente ad attività culturali di alta qualità, prima della visione dello spettacolo. Anche quest’anno, dunque, le famiglie potranno arrivare già alle ore 15 per partecipare a una serie di attività, legate ai temi dello spettacolo proposto. Dalle 15.30 alle 16.15, quindi, è in programma un laboratorio gratuito per bambini e genitori per 20 partecipanti al massimo (è consigliata la prenotazione all’ufficio Iat). A seguire, nella zona bar del teatro, sarà offerta gratuitamente una merenda a buffet ecosolidale a tutti i bambini. La fotografa Ilaria Costanzo documenterà con scatti d’artista i pomeriggi a teatro: proprio nella zona bar sono esposte le sue fotografie con i volti dei partecipanti alle attività proposte nella scorsa stagione.

Per acquistare i biglietti, al costo di 5 euro, è possibile rivolgersi all’ufficio Iat di Follonica, in via Roma 49 (aperto dal martedì alla domenica 10-12.30 e 16.30-19), alla biglietteria del teatro il giorno dello spettacolo oppure online su https://www.adarte.18tickets.it/.