Ivan Francesco Ballerini, finalista Nazionale Tour Music Fest

Manciano: Per la terza volta finalista nazionale del Tour Music Fest tra migliaia di cantautori ascoltati provenienti da tutta Italia. Si tratta di Ivan Francesco Ballerini, musicista maremmano originario di Manciano.

Le finali si terranno al teatro Titano di San Marino dal 22 al 30 novembre: Ballerini si esibirà nella categoria cantautori over presentando il brano “linea d’ombra” estratto dal suo ultimo lavoro discografico LA GUERRA è FINITA, uscito a marzo di quest’anno. Un bel traguardo raggiunto dopo aver superato la live audition della nuova edizione del festival, presieduto da Beppe Vessicchio e Kara Dio Guardi, qualificandosi tra gli oltre 20mila artisti e band partecipanti provenienti da tutta Europa.

Il cantautore è riuscito a colpire l’esigente commissione artistica del TMF e ad aggiudicarsi a pieno merito un posto nelle fasi finali del festival. Un sogno per tanti artisti emergenti. “Ivan Francesco Ballerini” – ha convinto la giuria con il suo talento artistico, dimostrando una capacità decisamente rara di saper giocare con la musica e la voce, di saper scrivere testi di ottimo livello culturale, qualità sicuramente utili per rincorrere il sogno di conquistare la vittoria e i fantastici premi in palio”.