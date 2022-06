Ius Scholae: Lolini, “Dem lontani del paese reale, Lega farà barricate”

Firenze: “La sinistra di governo non fa che portare in aula temi divisivi come Ius Scholae e cannabis. Queste non sono le priorità del Paese. L'Italia ha bisogno di interventi mirati contro il caro energia, di aiuti alle imprese e di abbassare le tasse. La Lega è scioccata dalla lontananza dei Dem dal Paese reale e farà le barricate contro la legalizzazione delle droghe e la cittadinanza italiana agli immigrati”. Lo dichiara il deputato della Lega Mario Lolini, coordinatore del partito in Toscana.