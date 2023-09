ITS-EAT accoglie gli studenti all’Open day del corso di formazione superiore biennale

Il corso – 1.200 ore di lezione in aula e 800 di stage aziendali – partirà a Grosseto in ottobre.



Grosseto: La Fondazione Eat di Grosseto – giovedì 7 settembre a partire dalle 17:00, in via Giordania 227 – apre le proprie porte per accogliere i diplomati, e i loro familiari, che vogliano approfondire le opportunità offerte dal percorso biennale di alta formazione in “Bio-food and sustainability management”, che a partire dal prossimo ottobre si terrà presso la sede grossetana dell’Its Eccellenza agroalimentare toscana, sempre in via Giordania 227.

All’open day i diplomati avranno l'opportunità di confrontarsi con la direttrice della Fondazione Eat, Paola Parmeggiani, con Riccardo Taccini, docente orientatore e psicologo, con lo staff della Fondazione e con alcuni ex studenti dell’Its-Eat che grazie alla frequenza del corso hanno fatto un ingresso veloce e di grande soddisfazione nel mondo del lavoro.





Il percorso formativo in Bio-food and sustainability management promosso dall’Istituto tecnologico superiore “Eccellenza agroalimentare toscana” (Its-Eat), ha l’obiettivo di formare “tecnici superiori” che nel corso del processo produttivo promuovano e presidino l’adozione di pratiche agronomiche biologiche, e le innovazioni per mitigare l’impatto dei cambiamenti climatici sulle colture, riducendo gli input chimici, fisici ed energetici in agricoltura. «Per i diplomati usciti dalla scuola superiore - spiega la direttrice della Fondazione-EAT, Paola Parmeggiani - questo corso di alta formazione apre molte strade nel mondo del lavoro. Il tecnico in Bio-food and sustainability management, infatti, acquisisce competenze specifiche nella gestione dei processi di certificazione ambientale e delle filiere produttive del biologico made in Italy, acquisendo le competenze anche per le attività connesse a valorizzazione, commercializzazione e promozione dei prodotti tipici e biologici del made in Italy e del territorio. Considerando il decollo dei distretti agricoli biologici in tutta la Toscana e Italia, compreso quello della Maremma recentemente costituito da 1.400 aziende biologiche, questo corso di studi offre davvero un ampio ventaglio di opportunità di lavoro».

Il corso dura 24 mesi, è accessibile ai diplomati della scuola secondaria da 18 a 35 anni, e alla sua conclusione viene rilasciato un diploma terziario non universitario particolarmente spendibile nel mondo del lavoro. La classe per il biennio di studi 2023-2025 sarà formata da 25 studenti, per cui è necessario superare una selezione. Il percorso di alta formazione prevede 2.000 ore complessive di formazione: 1.200 con lezioni teoriche in aula e 800 con stage e laboratori presso le principali aziende agroalimentari della Toscana.

Per partecipare all’open day è possibile presentarsi direttamente nella sede del Polo universitario di via Giordania 227 (incubatore d’impresa di Grosseto Sviluppo) a Grosseto alle 17:00. Per iscriversi invece alle selezioni per far parte della classe del corso, occorre inviare una richiesta in una delle modalità previste dal bando consultabili sul sito della Fondazione EAT: https://fondazione-eat.it/bio-food-sustainability-management-2023-2025/