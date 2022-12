Its E.a.t. un’opportunità per il territorio!

I Servizi Commerciali Web Community incontrano i referenti ITS E.A.T.



Grosseto: Si sono conclusi questa settimana gli incontri d’aula di orientamento in uscita sugli ITS per le classi quarte e quinta dei Servizi Commerciali Web Community. Gli ITS_Istituti Tecnici di Istruzione Superiore sono corsi biennali post diploma per formare tecnici altamente specializzati con immediate prospettive occupazionali nei settori strategici del tessuto produttivo locale. Si tratta di corsi finanziati che rientrano a pieno titolo nel sistema dell’istruzione pubblica, costituendone un livello di alta specializzazione dopo il diploma di istruzione superiore.

L’obiettivo degli incontri è stato quello di diffondere e sensibilizzare gli studenti sull’offerta formativa del sistema ITS, sia per ampliare il ventaglio delle opportunità offerte dal territorio sia per divulgare la cultura tecnica superiore e quindi l’opportunità offerta dagli stessi. Il percorso è stato articolato in due incontri di cui uno di formazione in aula, gestito dalla referente Anpal Servizi Spa, dott.ssa Debora Battisti, e l’altro di laboratorio che, dopo le testimonianze di tre studenti ITS, ha visto impegnati i ragazzi in un project work gestito dalla referente per l’ITS E.A.T_Eccellenza Agroalimentare Toscana presente sul territorio grossetano, dott.ssa Roberta Cavallini.

Gli incontri sono stati organizzati dalla prof.ssa Rossella Izzo, referente per l’orientamento, e coordinati dalle prof.sse Stefania De Robbio e Marianna Festeggiato, in collaborazione con l’Anpal Servizi Spa che da anni collabora con la scuola nell’ambito dell’orientamento in uscita.