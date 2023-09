Attualità ITS Accademia Edilizia ATE. Open Day on line per iscrizione ai corsi 21 settembre 2023

Grosseto: L’Istituto Tecnico Superiore – Accademia Edilizia ATE, promosso a livello regionale dall’ANCE, organizza per il prossimo 26 Settembre, dalle ore 15,00 alle ore 16,00, un webinar per presentare i nuovi corsi ATE 2023–2024, conoscere le materie, le opportunità e ascoltare in diretta le esperienze di docenti e studenti degli anni precedenti. Nell’ambito dell’attività dell’ITS Accademia Edilizia ATE sono aperte le iscrizioni per il corso “Tecnico innovazione digitale nella ristrutturazione edilizia”, organizzato dalla Scuola Edile Grossetana. Per partecipare al webinar di presentazione, gli interessati potranno rivolgersi alle segreterie dell’ANCE Grosseto ovvero alla Scuola Edile Grossetana. Seguici





