Itinerari alla scoperta dei luoghi e sapori della Maremma: Confcommercio presente a Gustatus

Orbetello: Anche Confcommercio Grosseto parteciperà all’edizione 2023 di Gustatus. L’associazione sarà presente alla kermesse di Orbetello con uno stand interamente dedicato a “Discover Maremma Toscana – Gli itinerari di Vetrina Toscana in Maremma” la nuova iniziativa realizzata da Confcommercio, appunto, con la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, attraverso Vetrina Toscana, il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere, che promuove il turismo enogastronomico, con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.



La rete conta circa 2000 attività tra ristoranti, botteghe, produttori, cantine, birrifici e anche strutture alberghiere che offrono colazioni di territorio.

“Lo stand sarà una sorta di ‘dichiarazione d’amore’ alla Maremma, alle sue prelibatezze gastronomiche e ai suoi borghi senza tempo – anticipano Giulio Gennari e Gabriella Orlando, presidente e direttore di Confcommercio Grosseto - Attraverso la creazione di itinerari in luoghi di interesse storico, archeologico o naturalistico, ma anche alla scoperta della tradizione gastronomica di cui sono preziosi custodi i ristoratori locali, vogliamo continuare a promuovere l’identità del territorio in chiave turistica. Per noi di Confcommercio Grosseto è un impegno di primaria importanza. Un impegno che portiamo avanti da anni anche grazie le progettualità realizzate per Vetrina Toscana”. Negli anni scorsi, Confcommercio ha ideato ed organizzato moltissime visite guidate di un giorno all’insegna dell’impareggiabile connubio tra enogastronomia e turismo, soprattutto nei piccoli borghi e nelle destinazioni meno note della provincia, sempre coinvolgendo i ristoratori aderenti alla rete di Vetrina Toscana, e facendo leva poi su strumenti promozionali fortissimi, come il digital story telling.

“Formula vincente non si cambia, ma si potenzia – commentano da Confcommercio Grosseto – Non a caso, forti del successo della passata edizione, con Discover Maremma Toscana quest’anno andiamo ad ampliare l’offerta, inserendo itinerari pluri giornalieri, ovvero due, tre o quattro giornate, o itinerari di porzione di giornata, ovvero di un pomeriggio con cena presso un ristoratore aderente alla rete di Vetrina Toscana. Con la prima tipologia di itinerario vogliamo intercettare il turista non quando si trova già in Maremma, ma al momento della scelta della meta per la propria vacanza. L’itinerario della mezza giornata è rivolto ad un target ancora diverso, ovvero a coloro che si trovano già in Maremma ma per un altro scopo, come ad esempio per il turismo balneare, e che quindi hanno meno tempo da dedicare ad esperienze diverse nell’entroterra”.

Tutti gli itinerari sono o saranno pubblicati sul sito internet di Confcommercio Grosseto (confcommerciogrosseto.it) nella sezione specifica di Vetrina Toscana.

Inoltre, sempre a Gustatus, presso il padiglione “Cucina Teatro” domenica 29 ottobre alle ore 15.00 il progetto Discover Maremma Toscana sarà illustrato più nel dettaglio, e ci sarà per l’occasione anche uno show cooking con la partecipazione dello chef Matteo Donati.