Italia Viva: “Da Ricciuti un comunicato fasullo, nessun appoggio da parte nostra"”

Follonica: “Leggiamo con grande stupore il comunicato diramato dal candidato in pectore a Sindaco di Follonica Alessandro Ricciuti, nel quale si millanta un appoggio da parte di Italia Viva Follonica alla sua candidatura”, a dirlo sono il Presidente provinciale Valerio Pizzuti e il Presidente della zona nord Franco Lippi di Italia Viva.







"Si tratta - proseguono, - di una dichiarazione priva di alcun fondamento, un’uscita improvvida che non può che farci riflettere sulla serietà stessa dell’esponente politico. Non è stato ancora nominato, infatti, un rappresentante di Italia Viva per i tavoli politici per il Comune di Follonica e chiunque si celi dietro la sigla “Comitato Italia Viva Follonica” non ha alcun titolo di fregiarsi di tale marchio. Stupisce quindi che chi si ritiene pronto ad assumere la carica di primo cittadino di un Comune importante quale quello della città del Golfo, sia pronto ad accreditare sedicenti esponenti politici di nessun valore senza neanche uno straccio di verifica preventiva".

“A seguito dei congressi provinciale e zonali di Italia Viva – dichiarano il Presidente provinciale Valerio Pizzuti e il Presidente della zona nord Franco Lippi – saranno a breve creati gli organismi territoriali. Solo in quella sede sarà dato mandato a esponenti di Italia Viva di rappresentare il partito nei tavoli dei vari Comuni. A oggi, quindi, nessuno può parlare, o men che meno decidere, a nome di Italia Viva.

Siamo esterrefatti della leggerezza con la quale Ricciuti si è mosso e sicuramente questo la dice lunga sulla sua impreparazione politica, elemento che ci fa riflettere profondamente anche in ottica di un’eventuale coinvolgimento o persino di un semplice dialogo. Siamo un partito e un gruppo di persone serie e chiediamo la stessa serietà anche ai nostri interlocutori”.