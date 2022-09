Italia under 12: Benelli protagonista al torneo di Staranzano

Il giovane biancorosso ha giocato sette inning da ricevitore, tre da terza base ed è stato lanciatore partente in finale

Grosseto: Proseguono le soddisfazioni e i successi, sia corali che individuali, per il settore giovanile del Big Mat Bsc Grosseto. Questo week-end, infatti, Serse Benelli, atleta under 12 biancorosso, ha indossato i colori della nazionale, partecipando al raduno azzurro under 12 in cui si è disputato anche il torneo a sei squadre di Staranzano, in provincia di Gorizia.

L’Italia, dopo aver giocato e vinto in tutto quattro partite, si è aggiudicata la vittoria della manifestazione sportiva contro i padroni di casa, lo Starazano duks, per 15-0. Benelli, nell’arco del torneo, ha svolto il ruolo di ricevitore per sette inning, terza base per tre riprese e in finale è stato il lanciatore partente con due tempi all’attivo (2 V, 1 K).