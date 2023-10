Italia, sfide cruciali con Malta e Inghilterra verso Euro 2024

L’Italia di Spalletti di nuovo in campo contro Malta e Inghilterra, due sfide cruciali per la qualificazione a Euro 2024. Dopo il pareggio in Macedonia ed il successo contro l’Ucraina lo scorso mese di settembre, gli Azzurri sono impegnati nei prossimi giorni, in due gare fondamentali per proseguire il cammino verso Germania 2024, paese organizzatore degli Europei di calcio.

La Nazionale italiana è seconda nel Girone C a 7 punti, gli stessi di Ucraina e Macedonia del Nord ma con una partita in meno. Davanti a tutti l’Inghilterra di Gareth Southgate con 13 punti ma avendo giocato cinque gare. Due incontri decisivi, quando mancano soltanto quattro partite al termine della fase di qualificazione alla competizione iridata. Primo incontro più agevole contro Malta sabato 14 ottobre, molto più impegnativo il successivo martedì 17, nel mitico stadio di Wembley con gli inglesi.

In tutto saranno 24 le nazionali partecipanti a Euro 2024, ovvero le prime due dei dieci raggruppamenti e le quattro reduci dagli spareggi. Nella prima sfida contro Malta, gli azzurri partono nettamente avanti nei pronostici degli esperti. Le scommesse qualificazioni europei danno l’Italia vincente a 1.03, quota che fa subito capire come la vittoria è quasi scontata per i ragazzi di Spalletti.

Indubbiamente molto meno agevole la sfida di martedì 17 a Wembley contro la nazionale inglese. Grazie al successo per 2-1 in Italia, ai ragazzi di Southgate potrebbe anche andare bene un pareggio. L’Italia invece, se vuole provare ad arrivare per prima nel girone, è obbligata a vincere tutte le partite di qualificazione che restano da giocare. Non rimane altra soluzione.

In caso contrario, il pass per Euro 2024 potrebbe arrivare dal secondo posto, sebbene ciò significherebbe godere di un sorteggio meno favorevole nella fase finale della manifestazione. In realtà, l’Italia avrebbe ancora un’altra chance, se anche il piazzamento da seconda nel girone dovesse sfuggire: gli spareggi.

Gli Azzurri sono già qualificati, poiché semifinalisti all’ultima Nations League. Naturalmente, visti gli ultimi due precedenti fortemente negativi, entrambi per le qualificazioni ai Mondiali con in panchina rispettivamente il ct Ventura ed il ct Mancini, sarebbe meglio evitarli.

D’altronde l’Italia appare nelle condizioni di potersi giocare la qualificazione, provando l’accesso quantomeno al secondo posto nel girone. L’arrivo di Luciano Spalletti ha portato nuovamente entusiasmo nell’ambiente della Nazionale, dopo la grande amarezza per la mancata qualificazione agli ultimi Mondiali in Qatar.

Indubbiamente il secondo posto appare alla portata dell’Italia, piazzamento sufficiente per approdare in Germania la prossima estate, per difendere quel titolo di Campione d’Europa, vinto proprio a Wembley contro i padroni di casa nell’estate del 2021.

Le due partite di qualificazione dell’Italia contro Malta ed Inghilterra saranno trasmesse in chiaro per tutti su Rai Uno, entrambe alle ore 20:45. Disponibili anche in diretta streaming via mobile, scaricando gratuitamente l’App Rai Play sui propri devices.