Intervento sull'Ombrone: Italia Nostra ringrazia il Presidente del Parco della Maremma per la sua presa di posizione critica.

Grosseto: Italia Nostra – Sezione Maremma Toscana esprime il proprio apprezzamento e ringrazia il Presidente del Parco Regionale della Maremma per la posizione critica contro la richiesta di un dannoso intervento di taglio, previsto lungo il fiume Ombrone, che si presta ad alterare e compromettere gravemente la vegetazione fluviale all’interno dell'area contigua del Parco della Maremma.

Ringraziamo inoltre il Presidente per aver sollevato la questione in un’ottica più ampia, evidenziando l'alto rischio di degrado di tutti gli altri corsi d’acqua.

I fiumi, per legge, sono riconosciuti come corridoi ecologici fondamentali, con un ruolo cruciale nel mantenimento della biodiversità, valore costituzionalmente tutelato dall’articolo 9 della Costituzione italiana e sacrificabile solo in presenza di scenari di rischio concreto e documentato e non sulla base di un astratto e generico pericolo insito in tutte le dinamiche fluviali.

Se davvero si intendesse procedere con un'opera capace di compromettere la funzionalità ecologica dell’Ombrone e, con essa, l’integrità del Parco della Maremma, è doveroso che la Regione Toscana presenti uno studio dettagliato che riporti luoghi, dati, valutazioni e precisi confronti scientificamente fondati.

Italia Nostra ribadisce la propria ferma opposizione a politiche di immotivata distruzione del territorio, che mettono a rischio non solo l’ambiente, ma anche la salute, la sicurezza e il benessere delle comunità locali.

Italia Nostra Maremma Toscana

Anna Bardelli