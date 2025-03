"ITACA, IL RITORNO" di Uberto Pasolini per il ciclo "Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra"

Follonica: Per il ciclo "Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra", presso il Cinema Astra di Follonica, questa settimana verrà proiettato ITACA, IL RITORNO di Uberto Pasolini - con Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Claudio Santamaria, Tom Rhys Harries, Charlie Plummer, Marwan Kenzari.

Un'Odissea dello spirito, senza viaggi, senza mostri, senza dei. Solo un uomo sfinito che torna a casa dopo anni di lontananza, una moglie tenace che lotta per mantenere la fede in un suo inatteso ritorno e il viaggio di un figlio verso l’età adulta, diviso tra l’amore per sua madre e il peso del mito di suo padre.

Chiedendo alla cassa del cinema, è inoltre a disposizione dell'utenza una tesserina al prezzo di 25 euro per l'ingresso a 5 film del giovedì anche non consecutivi.

Per conoscere la programmazione di tutti i film all'Astra:

Whatsapp - inviando il proprio nome e cognome allo 0566.53945 oppure seguire il Gruppo Facebook