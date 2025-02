Istruzione e formazione: ecco la nuova sfida degli ITS

Grosseto: Il tema degli istituti tecnologici superiori è centrale per la sfida già intrapresa su istruzione e formazione. Anche il territorio grossetano ne è interessato, con un percorso già avviato che dovrà crescere sempre di più nei prossimi anni. Per questo motivo l’associazione culturale Anna Magnani, di concerto con l’associazione nazionale presidi della sezione di Grosseto, ha organizzato un convegno che si terrà venerdì 7 febbraio presso la sala Pegaso della Provincia. L’inizio dei lavori è previsto per le 9, con gli interventi istituzionali del presidente della Provincia Francesco Limatola e del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna che parteciperanno all’evento. A seguire sono previsti gli interventi di Francesca Dini e Gloria Lamioni, due storiche dirigenti scolastiche, che illustreranno come gli ITS possano davvero rappresentare un ponte per il futuro per tanti studenti del territorio. Durante il convegno saranno presentanti anche i nuovi percorsi ITS attraverso l’esperienza avvenuta in altre città, grazie alla partecipazione del presidente regionale dell’associazione nazionale presidi Alessandro Artini. Prima del dibattito finale, è previsto anche l’intervento dell’onorevole Valentina Aprea, che vanta trascorsi come presidente della commissione cultura della Camera dei Deputati e di assessore regionale all’istruzione, formazione e cultura della Regione Lombardia. Da esperta delle politiche dell’istruzione e del lavoro, Aprea darà voce agli ITS, come strumento per garantire un futuro di formazione e anche occupazionale sul territorio.