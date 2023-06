Dalla regione Istituzioni: scomparsa Berlusconi, bandiere a mezz’asta in Consiglio regionale 12 giugno 2023

12 giugno 2023 141

141 Stampa



Redazione Lutto nazionale e funerali di Stato. Cancellati tutti gli eventi in programma mercoledì 14 giugno compresa la seduta d’Aula. Resta confermata quella di martedì dalle 15.30 alle 19

Firenze: Bandiere a mezz’asta in palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana, per la scomparsa del senatore Silvio Berlusconi.

Il Governo ha proclamato il lutto nazionale e in occasione dei funerali di Stato dell’ex presidente del Consiglio, in programma nel Duomo di Milano mercoledì 14 giugno, ogni evento è stato cancellato, compresa la seduta dell’Assemblea legislativa programmata. Resta confermata la seduta del Consiglio regionale di domani, martedì 13 giugno, con orario 15.30 - 19.00. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Dalla regione Istituzioni: scomparsa Berlusconi, bandiere a mezz’asta in Consiglio regionale Istituzioni: scomparsa Berlusconi, bandiere a mezz’asta in Consiglio regionale 2023-06-12T21:12:00+02:00 148 it Istituzioni: scomparsa Silvio Berlusconi, bandiere a mezz’asta in Consiglio regionale della Toscana PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/09/14/20210914113449-720582d2.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/09/14/20210914113449-720582d2.jpg Maremma News Firenze, Mon, 12 Jun 2023 21:12:00 GMT