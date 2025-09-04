Istituzioni: ‘La Toscana nel Mediterraneo’, a Pisa focus su cooperazione e strategie condivise

Venerdì 5 settembre a partire dalle 10 il convegno promosso e finanziato dal Consiglio regionale della Toscana. Intervengono il presidente e il vicepresidente di minoranza dell’Assemblea legislativa

Firenze: ‘La Toscana nel Mediterraneo – Regioni oltre la cooperazione: strategie e alleanze per una programmazione condivisa tra le Regioni”. Si terrà venerdì 5 settembre, al Gate Center di Pisa (Largo Padre Renzo Spadoni, 1), il convegno promosso dal Consiglio regionale della Toscana in collaborazione con Anci Toscana e con il Comune di Pisa e finanziato dall’Assemblea legislativa grazie alla legge regionale 10 del 2025. Sarà una giornata di confronto dedicata al ruolo della Toscana nello scenario mediterraneo. Un’occasione per riunire istituzioni italiane e straniere, rappresentanti delle Regioni tirreniche, esponenti del mondo accademico e della cooperazione internazionale per discutere visioni, alleanze e prospettive comuni nell’ambito delle politiche mediterranee. A portare i saluti saranno i rappresentanti di Anci Toscana e Comune di Pisa e il presidente della commissione Europa del Consiglio regionale.

Nel convegno, si discuterà del ruolo che la Toscana storicamente svolge nel Mediterraneo e delle possibili visioni comuni per una strategia macroregionale. L'incontro è organizzato in due sessioni: nella prima – ‘La Toscana e il Mediterraneo tra storie condivise, nuove sfide e scenari futuri’, inizio previsto alle 10 –, esponenti del mondo accademico e della cooperazione europea aiuteranno a delineare il percorso comune di cittadini europei che si affacciano sullo stesso mare e che vivono le stesse difficoltà. A questa sessione, prenderà parte il vicepresidente di minoranza dell’Assemblea toscana.

La seconda sessione – ‘Regioni tirreniche: rilanciare una visione comune’, inizio previsto alle 12 – vedrà invece un confronto tra i presidenti dei Consigli e delle Assemblee di importanti regioni del Tirreno su come le loro istituzioni possono sostenere una strategia macroregionale basata su un sistema di governance multilivello solido e rappresentativo che coinvolga gli enti regionali e locali. Interverrà il presidente del Consiglio regionale della Toscana.



