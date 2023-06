Istituzioni: imbrattate sedi fiorentine di Lega e Forza Italia, solidarietà di Mazzeo

Il presidente del Consiglio regionale condanna gli episodi: “In Toscana le differenze di pensiero e di opinione si rispettano. Siamo e saremo sempre terra di diritti, aperta al dialogo”



Firenze: “La Toscana è da sempre terra di diritti, aperta al dialogo e al confronto. Le differenze di pensiero e di opinione si rispettano e la legittima dialettica politica non può e non deve mai sfociare nella violenza o in atti vandalici che non trovano giustificazione alcuna. Ai colleghi della Lega e di Forza Italia, a tutti gli iscritti e simpatizzanti, vanno la mia solidarietà e la condanna per gli atti di questa notte alle sedi fiorentine”.



Così il presidente dell’Assemblea legislativa, Antonio Mazzeo, commenta la notizia dell’imbrattamento dei locali in Viale Corsica dove sono state lasciate scritte offensive sulle vetrine e all’ingresso.