Istituzioni: hackerato profilo Twitter Consiglio regionale Toscana

Attacco informatico ad opera dello stesso soggetto comparso anche sui canali ufficiali del ministero della Transizione ecologica e dell’Istituto per gli studi di politica internazionale. Il presidente dell’Assemblea legislativa ha dato mandato di denunciare l’accaduto alla polizia postale e assicura ancora maggior impegno su fronte sicurezza, difesa e formazione



Firenze – Il profilo Twitter del Consiglio regionale della Toscana sotto attacco informatico: questa mattina, giovedì 15 settembre, sull’account dell’Assemblea sono comparsi retweet ad opera dello stesso soggetto comparso anche sui canali Twitter del Ministero della transizione ecologica e dell'Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale).



Gli uffici si sono subito adoperati per ripristinare il corretto funzionamento del canale che a metà mattina è stato comunque ripristinato. Le attività sul sito web e sugli altri profili del Consiglio regionale sono invece regolari. Il presidente dell’Assemblea legislativa, da sempre molto sensibile alla questione della sicurezza informatica, ha dato mandato di denunciare l'accaduto alla polizia postale e per aumentare sempre più i livelli di sicurezza dei profili social del Consiglio. Sulla crescita di violazioni sui canali ufficiali e sui profili istituzionali, il presidente si sta già muovendo da tempo e considera il tema una priorità, sia nel formare gli utenti a non cadere nelle trappole degli hacker, sia ad innalzare i livelli di sicurezza informatica delle infrastrutture digitali. Nel progetto più generale di digitalizzazione del Consiglio regionale, avviato ad inizio legislatura e già a buon punto, ci sarà infatti spazio per misure di difesa informatica così da garantire alle cittadine e ai cittadini della Toscana una corretta informazione e fruizione delle attività e dei servizi messi a loro disposizione.